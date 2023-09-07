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Чемпионат Испании. Ла Лига

Хави сказал Фелишу, что у того не будет гарантированного места в основе слухи

07 Сентября 2023 • 22:40 Комментировать (1)
Барселона
...
Бетис
16.09 22:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес хочет, чтобы новичок команды Жоау Фелиш заслужил место в основе своей игрой.

Идею подписания нападающего мадридского «Атлетико» активно продвигал президент «Барселоны» Жоан Лапорта, и в последние часы летнего окна каталонскому клубу удалось оформить аренду футболиста. Как сообщает журналист Иван сан Антонио, рулевой «сине-гранатовых» Хави заверил Фелиша в том, что у него не будет гарантированного места в стартовом составе, несмотря на симпатии Лапорты.

Напомним, что «Барселона» арендовала 23-летнего португальца до конца сезона без опции выкупа.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Барселона Жоан Лапорта Хави Эрнандес Жоау Фелиш
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БАРСЕЛОНА БЕТИС
Комментарии (1)
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9Orlov 9
07 Сентября 2023 в 22:46
Гному место!
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