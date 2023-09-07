Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес хочет, чтобы новичок команды Жоау Фелиш заслужил место в основе своей игрой.

Идею подписания нападающего мадридского «Атлетико» активно продвигал президент «Барселоны» Жоан Лапорта, и в последние часы летнего окна каталонскому клубу удалось оформить аренду футболиста. Как сообщает журналист Иван сан Антонио, рулевой «сине-гранатовых» Хави заверил Фелиша в том, что у него не будет гарантированного места в стартовом составе, несмотря на симпатии Лапорты.

Напомним, что «Барселона» арендовала 23-летнего португальца до конца сезона без опции выкупа.