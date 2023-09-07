Сетьен – об увольнении из «Вильярреала»: «Неприятно, но такова профессия тренера»

Кике Сетьен прокомментировал недавнее расставание с «Вильярреалом».

Специалист был отправлен в отставку в начале текущей недели. Под его руководством «жёлтая субмарина» неудачно начала сезон, набрав всего три очка после четырёх туров Ла Лиги и расположившись на 15-й строчке в турнирной таблице.

«Неприятно, когда тебя увольняют, но такова профессия тренера. Что касается причин, каждый будет трактовать ситуацию так, как выгодно ему, поэтому я не вижу смысла об этом рассуждать. Я всегда говорил, что для успешной работы нужно выкупить клуб, а это не для меня. За этот год я добился прогресса, который поможет мне в будущем», – приводит журналист Альфредо Педулла слова Сетьена.