Тренер сборной Испании рассказал, что думает о Ямале

Рулевой сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о вингере Ламине Ямале.

16-летний футболист «Барселоны» может дебютировать за «красную фурию» уже 8 сентября в матче против сборной Грузии.

«Ламин Ямал показался мне отличным футболистом, когда я наблюдал за его игрой по телевизору. Теперь же, когда я сам поработал с ним, могу сказать, что он впечатляет ещё больше. Он уже важен для нашей команды», – заявил де ла Фуэнте на предматчевой пресс-конференции.

Ламин Ямал отметился двумя результативными передачами в четырёх поединках за «Барселону» в текущем сезоне в рамках чемпионата Испании.