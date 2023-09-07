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Каземиро прокомментировал возможное воссоединение с Анчелотти в сборной Бразилии

07 Сентября 2023 • 21:38 Комментировать
Бразилия
...
Боливия
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09.09 03:45

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Бразилии Каземиро ответил на вопрос о будущем Карло Анчелотти.

Итальянский специалист, ныне работающий в мадридском «Реале», должен занять пост у руля сборной Бразилии после завершения текущего сезона, о чём сообщили многочисленные авторитетные ресурсы.

«Анчелотти в сборной Бразилии? Карло – выдающийся тренер, поэтому он работает в «Реале». Но у него по-прежнему контракт с клубом, поэтому обсуждать это здесь было бы неуважением», – приводит Madrid Zone слова бразильского хавбека.

Каземиро и Карло Анчелотти знакомы по совместной работе в мадридском «Реале».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Сборная Бразилии Каземиро
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