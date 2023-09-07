Центральный защитник «Бетиса» Луис Фелипе продолжит карьеру в саудовском «Аль-Иттихаде».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, итальянский игрок уже заключил трудовой договор с «Аль-Иттихадом», за который выступает известный французский форвард Карим Бензема.

По данным источника, «Бетис» заработает на продаже Луиса Фелипе 25 миллионов евро с учетом всех бонусных выплат.

В нынешнем сезоне 26-летний футболист появился на поле в четырех матчах чемпионата Испании и получил одну желтую карточку.

Предстоящий матч «Аль-Иттихад» проведет 14 сентября против клуба «Аль-Ахдуд».