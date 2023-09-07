Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич: Саудовская Аравия? Я счастлив в «Реале»

07 Сентября 2023 • 16:37 Комментировать
Реал Мадрид
...
Реал Сосьедад
17.09 22:00

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич признался, что не хочет переезжать в Саудовскую Аравию из-за больших денег.

«Мне нравится в «Реале», я счастлив. Сейчас я не рассматриваю другие варианты. Я хочу наслаждаться моментом, пока я в футболе и в «Реале», — заявил Модрич Sportske Novosti.

В текущем сезоне 37-летний футболист принял участие в четырех матчах чемпионата Испании и не отметился голевыми действиями.

Напомним, Модрич защищает цвета «Реала» с 2012 года. Трудовой договор хорвата со «сливочными» рассчитан до середины следующего года. Трансферная стоимость Модрича оценивается в десять миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лука Модрич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РЕАЛ МАДРИД РЕАЛ СОСЬЕДАД
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Сентября
16:47 · Испания. Ла Лига
Романо: Луис Фелипе стал игроком «Аль-Иттихада» слухи
16:37 · Испания. Ла Лига
Модрич: Саудовская Аравия? Я счастлив в «Реале»
15:11 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» в январе хочет подписать опорника, у клуба несколько вариантов
14:51 · Испания. Ла Лига
Карраско рассказал, ради чего перешёл в «Аль-Шабаб»
14:46 · Испания. Ла Лига
​Рауль может возглавить команду Ла Лиги
14:02 · Испания. Ла Лига
«Барселона» планирует продлить контракт с Педри следующим летом
13:50 · Испания. Ла Лига
Иньиго Мартинес: «Ямал – очень важный игрок для «Барселоны»
13:45 · Испания. Ла Лига
Модрич: «Бензема? Конечно, я по нему скучаю, мы провели вместе 11 лет»
13:39 · Испания. Ла Лига
Модрич: «После завершения карьеры хотел бы остаться в футболе»
13:31 · Испания. Ла Лига
Модрич: «Мы с Кроосом не сдаёмся, хотя понимаем, что конец истории близок»
13:28 · Испания. Ла Лига
«Реал» переживает из-за ситуации Эндрика в Бразилии
13:21 · Италия. Серия А
Сусо в январе может настоять на трансфере в «Ювентус»
13:17 · Испания. Ла Лига
«Аль-Иттихад» хотел купить звезду «Реала», но получил отказ
12:36 · Испания. Ла Лига
Модрич: «Реал» весной дал понять, что хочет продлить со мной контракт» 1
12:28 · Испания. Ла Лига
Ромеу: «Барселона» будет бороться за Лигу чемпионов» 1
Все новости
Рекомендуем