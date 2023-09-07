Модрич: Саудовская Аравия? Я счастлив в «Реале»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич признался, что не хочет переезжать в Саудовскую Аравию из-за больших денег.

«Мне нравится в «Реале», я счастлив. Сейчас я не рассматриваю другие варианты. Я хочу наслаждаться моментом, пока я в футболе и в «Реале», — заявил Модрич Sportske Novosti.

В текущем сезоне 37-летний футболист принял участие в четырех матчах чемпионата Испании и не отметился голевыми действиями.

Напомним, Модрич защищает цвета «Реала» с 2012 года. Трудовой договор хорвата со «сливочными» рассчитан до середины следующего года. Трансферная стоимость Модрича оценивается в десять миллионов евро.