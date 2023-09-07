​Рауль может возглавить команду Ла Лиги

Легенда «Реала» Рауль Гонсалес может получить работу в клубе Ла Лиги. Как сообщает Marca, 46-летний специалист входит в список кандидатов на должность рулевого «Вильярреала». Как известно, на днях «подводники» отправили в отставку Кике Сетьена.

Рауль уже четыре года работает с молодёжной командой «Реала». В настоящий момент молодой специалист рассматривает возможность перехода в «Вильярреал».

Ранее сообщалось, что возглавить «Вильярреал» отказался аргентинский специалист Марсело Гальярдо.

После четырёх сыгранных туров «Вильярреал» занимает 15-е место в турнирной таблице испанской Ла Лиги.