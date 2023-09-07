«Барселона» планирует продлить контракт с Педри следующим летом

Каталонская «Барселона» планирует обновить соглашение со своим полузащитником Педри. Нынешний контракт талантливого хавбека истекает летом 2026 года, поэтому руководство хочет застраховать себя от попыток трансфера со стороны других клубов.

Журналист Серхи Капдевила в социальных сетях сообщил, что следующим летом «Барселона» действительно планирует начать с Педри переговоры о новом контракте. Полузащитник считается одним из самых ценных активов команды, поэтому ему вряд ли будут пытаться урезать зарплату.

Педри в данный момент восстанавливается после травмы, которая оставила его вне игры на несколько недель.