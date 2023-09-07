Иньиго Мартинес: «Ямал – очень важный игрок для «Барселоны»

Центральный защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес оценил перспективы молодого вингера Ламина Ямала, который сумел впечатлить главного тренера Хави Эрнандеса на предсезонной подготовке и завоевать место в первой команде.

«Ямал – очень важный игрок для «Барселоны», он это уже показывает на поле. Нам не следует возлагать на него лишнее давление. Стоит быть с ним помягче», – цитирует Мартинеса Barca Universal.

Напомним, сам Иньиго присоединился минувшим летом к «Барселоне» на правах свободного агента. Ямал в 4 первых матчах нового розыгрыша чемпионата Испании отметился результативной передачей.