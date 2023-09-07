Модрич: «Бензема? Конечно, я по нему скучаю, мы провели вместе 11 лет»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич признался, что скучает по нападающему Кариму Бензема, который минувшим летом покинул «королевский клуб» на правах свободного агента ради перехода в «Аль-Иттихад».

«Бензема? Конечно, я по нему скучаю, мы провели вместе 11 лет. Похожие чувства я испытываю и по отношению к другим игрокам. Например: Серхио Рамос, Криштиану Роналду, Марсело. С ними у меня были особенные отношения, которые оставили след на весь остаток жизни», – сказал Модрич на пресс-конференции сборной Хорватии.

Напомним, сам Модрич может покинуть «Реал» в конце сезона, когда срок его контракта истечёт.