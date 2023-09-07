Модрич: «После завершения карьеры хотел бы остаться в футболе»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич рассказал, чем собирается заниматься после завершения профессиональной карьеры. Напомним, соглашение хорвата с «королевским клубом» истекает следующим летом. 37-летний полузащитник может закончить карьеру уже в конце сезона.

«После завершения карьеры хотел бы остаться в футболе. В какой роли? Я ещё не определился. Я поступил в академию тренеров и хочу закончить её в Хорватии», – сказал Модрич на пресс-конференции.

Напомним, Лука выступает за мадридский «Реал» с лета 2012 года, когда перебрался в команду из лондонского «Тоттенхэма».