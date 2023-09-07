Модрич: «Мы с Кроосом не сдаёмся, хотя понимаем, что конец истории близок»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич признался, что он вместе со своим партнёром по команде Тони Кроосом смирился с некоторыми вещами. Хорват и немец осознают, что конец их карьеры довольно близок.

«Мы с Кроосом не сдаёмся, хотя понимает, что конец истории близок. Это естественно. Тони на 4 года младше меня, но у него другое видение вещей по сравнению со мной. Что бы не случилось, он отличный парень, который показывает экстра класс не только на поле. Я счастлив, что мы можем насладиться окончанием своих карьер вместе», – цитирует Модрича SN.

Напомним, у Крооса и Модрича заканчиваются контракты в конце нынешнего сезона.