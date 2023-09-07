«Реал» переживает из-за ситуации Эндрика в Бразилии

«Реал» уже оформил переход в свои ряды талантливого форварда Эндрика – он переедет в Мадрид в июле следующего года после достижения совершеннолетия. А пока футболист продолжает играть на родине за «Палмейрас».

Как сообщает на своих страницах издание AS, в «Реале» переживают из-за ситуации Эндрика в Бразилии. Во-первых, 17-летний нападающий получает не так много игрового времени. А во-вторых, против Эндрика соперники играют слишком грубо.

Отметим, что специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Эндрика в 25 миллионов евро.