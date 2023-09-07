«Аль-Иттихад» хотел купить звезду «Реала», но получил отказ

Защитник сборной Австрии Давид Алаба, который выступает на клубном уровне за мадридский «Реал», имел вариант продолжения карьеры в чемпионате Саудовской Аравии. Об этом рапортует Mundo Deportivo.

По данным источника, в услугах звездного футболиста был заинтересован «Аль-Иттихад», цвета которого защищает экс-игрок «Реала» Карим Бензема. Впрочем, Алаба не захотел уезжать из Мадрида и ответил отказом на предложение саудовского клуба.

Давид играет за «сливочных» с лета 2021 года. Контракт 31-летнего защитника рассчитан еще на три года.

В текущем сезоне Ла Лиги Давид провел четыре матча и сделал голевую передачу.