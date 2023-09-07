Модрич: «Реал» весной дал понять, что хочет продлить со мной контракт»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич рассказал, когда «королевский клуб» к нему обратился с целью продлить контракт. Напомним, действующее соглашение хорвата истекает в конце сезона.

«Реал» весной дал понять, что хочет продлить со мной контракт, у меня было такое же желание. Мы сели за стол переговоров и быстро пришли к соглашению. За 12 лет все переговоры с моим клубом проходили похожим образом. У нас экстраординарные отношения», – цитирует Модрича SN.

Модрич ранее выступал за лондонский «Тоттенхэм» в Английской премьер-лиге. В составе «Реала» хорват выиграл все возможные трофеи, включая 5 титулов Лиги чемпионов.