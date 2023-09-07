Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Ромеу: «Барселона» будет бороться за Лигу чемпионов»

07 Сентября 2023 • 12:28 Комментировать (1)
Барселона
...
Бетис
16.09 22:00

Опорный полузащитник «Барселоны» Ориоль Ромеу рассказал о целях своей команды на ближайший розыгрыш Лиги чемпионов. Напомним, хавбек ранее выигрывал этот трофей в сезоне-2011/12 в составе лондонского «Челси».

«Барселона» будет бороться за Лигу чемпионов. Команде всё ещё нужно сделать следующий шаг на международной арене. У нашего состава высокое качество, но посмотрим, что мы сможем сделать. Так или иначе, Лига чемпионов должна быть нашей целью», – цитирует Ромеу Barca Universal.

«Барселона» в последних двух розыгрышах Лиги чемпионов вылетала на стадии группового этапа. В этот раз «сине-гранатовые» сыграют в одном квартете с «Порту», донецким «Шахтёром» и «Антверпеном».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Ориоль Ромеу
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА БЕТИС
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Bartimeus
07 Сентября 2023 в 13:01
Да кто знает. Пора понять, что никакого класса у Барсы нет и любой соперник, грамотно построивший линию обороны, активно прессингующий и умеющий убегать в контратаки, окажет серьезнейшее сопротивление. матчи чемпа в пример.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Сентября
14:02 · Испания. Ла Лига
«Барселона» планирует продлить контракт с Педри следующим летом
13:50 · Испания. Ла Лига
Иньиго Мартинес: «Ямал – очень важный игрок для «Барселоны»
13:45 · Испания. Ла Лига
Модрич: «Бензема? Конечно, я по нему скучаю, мы провели вместе 11 лет»
13:39 · Испания. Ла Лига
Модрич: «После завершения карьеры хотел бы остаться в футболе»
13:31 · Испания. Ла Лига
Модрич: «Мы с Кроосом не сдаёмся, хотя понимаем, что конец истории близок»
13:28 · Испания. Ла Лига
«Реал» переживает из-за ситуации Эндрика в Бразилии
13:21 · Италия. Серия А
Сусо в январе может настоять на трансфере в «Ювентус»
13:17 · Испания. Ла Лига
«Аль-Иттихад» хотел купить звезду «Реала», но получил отказ
12:36 · Испания. Ла Лига
Модрич: «Реал» весной дал понять, что хочет продлить со мной контракт» 1
12:28 · Испания. Ла Лига
Ромеу: «Барселона» будет бороться за Лигу чемпионов» 1
12:20 · Испания. Ла Лига
Модрич: «Я остался в «Реале» не за былые заслуги»
12:14 · Испания. Ла Лига
«Атлетико» увеличил вместимость домашнего стадиона
11:42 · Испания. Ла Лига
Ромеу: «Барселона» хорошо начала сезон в плане результатов»
10:58 · Испания. Ла Лига
Гризманна никогда не привлекала возможность трансфера в Саудовскую Аравию
10:30 · Англия. Чемпионшип
«Атлетико» нашёл усиление в Англии
Все новости
Рекомендуем