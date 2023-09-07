Ромеу: «Барселона» будет бороться за Лигу чемпионов»

Опорный полузащитник «Барселоны» Ориоль Ромеу рассказал о целях своей команды на ближайший розыгрыш Лиги чемпионов. Напомним, хавбек ранее выигрывал этот трофей в сезоне-2011/12 в составе лондонского «Челси».

«Барселона» будет бороться за Лигу чемпионов. Команде всё ещё нужно сделать следующий шаг на международной арене. У нашего состава высокое качество, но посмотрим, что мы сможем сделать. Так или иначе, Лига чемпионов должна быть нашей целью», – цитирует Ромеу Barca Universal.

«Барселона» в последних двух розыгрышах Лиги чемпионов вылетала на стадии группового этапа. В этот раз «сине-гранатовые» сыграют в одном квартете с «Порту», донецким «Шахтёром» и «Антверпеном».