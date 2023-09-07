Модрич: «Я остался в «Реале» не за былые заслуги»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал тот факт, что на старте сезона получает мало игровой практики по сравнению с предыдущими сезонами.

«У меня есть соглашение с клубом и Анчелотти. Я остался при том условии, что я буду конкурентоспособным игроком и подталкивать всех вперёд. Я остался не за свои прошлые заслуги. Это было моё желание, чтобы все игроки могли бороться за место в стартовом составе», – сказал Модрич в беседе с SN.

Напомним, Модрич летом продлил контракт с «королевским клубом» на один год. Хорват выступает за мадридский «Реал» с 2012 года и с тех пор 5 раз побеждал с командой в Лиге чемпионов.