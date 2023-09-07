Мадридский «Атлетико» увеличил вместимость домашнего стадиона «Ванда Метрополитано», об этом сообщается на официальном сайте клуба. На данный момент арена может вместить 70460 болельщиков.

Расширение обусловлено необходимостью удовлетворения растущего спроса на получение абонементов со стороны поклонников команды. Кроме того, появились новые места для людей с ограниченными возможностями.

«Атлетико» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В следующем матче подопечные Диего Симеоне на выезде встретятся с «Валенсией». Игра состоится 16 сентября.