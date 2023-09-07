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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Атлетико» увеличил вместимость домашнего стадиона

07 Сентября 2023 • 12:14 Комментировать

Мадридский «Атлетико» увеличил вместимость домашнего стадиона «Ванда Метрополитано», об этом сообщается на официальном сайте клуба. На данный момент арена может вместить 70460 болельщиков.

Расширение обусловлено необходимостью удовлетворения растущего спроса на получение абонементов со стороны поклонников команды. Кроме того, появились новые места для людей с ограниченными возможностями.

«Атлетико» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В следующем матче подопечные Диего Симеоне на выезде встретятся с «Валенсией». Игра состоится 16 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Ванда Метрополитано
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