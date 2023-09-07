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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ромеу: «Барселона» хорошо начала сезон в плане результатов»

07 Сентября 2023 • 11:42 Комментировать
Барселона
...
Бетис
16.09 22:00

Полузащитник «ПСЖ» Данилу Перейра может покинуть свою команду в ближайшее время. Как сообщает турецкое издание Fanatik, в услугах португальского футболиста заинтересован «Фенербахче», который готов арендовать игрока с последующим правом выкупа.

В Турции в данный момент трансферное окно ещё открыто, поэтому трансфер Данилу в новую команду всё ещё возможен. Напомним, минувшим летом «ПСЖ» отправил в турецкие клубы двух игроков – Мауро Икарди и Леандро Паредеса.

Данилу будет получать мало игрового времени в новом сезоне, так как не пользуется доверием со стороны тренера Луиса Энрике. Более того, полузащитник должен конкурировать с новичками, которые прибыли минувшим летом.

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Барселона Ориоль Ромеу
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