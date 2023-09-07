Куман: «Когда я тренировал «Барселону», я чувствовал, что «Реал» пользуется поддержкой судей»

Тренер сборной Нидерландов Рональд Куман выразил мнение, что мадридский «Реал» часто пользуется поддержкой со стороны судей. Специалист убедился в этом, когда тренировал каталонскую «Барселону».

«Когда я тренировал «Барселону», я чувствовал, что «Реал» пользуется поддержкой судей. В любом случае, доказать это невозможно, поэтому лучше ничего не говорить», – цитирует Кумана Barca Universal.

Напомним, Куман был тренером «Барселоны» с 2020 по 2021 год. После чемпионата мира в Катаре нидерландский специалист вернулся на должность наставника «оранжевых», заменив на своём посту Луи ван Галя.