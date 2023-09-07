Хави определился, на какой позиции будет использовать Фелиша

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес определился, на какой позиции будет использовать новичка команду Жоау Фелиша, который перебрался на правах аренды из мадридского «Атлетико» в последний день трансферного окна.

По информации от журналиста Феррана Мартинеса, Хави собирается использовать Фелиша на позиции левого инсайда. Специалист надеется, что португалец выстроит эффективную связку с левым защитником Алехандро Бальде, который способен нести большую угрозу в атаке.

Напомним, у «Барселоны» нет права выкупа Фелиша в конце сезона. Тем не менее, сам Жоау хотел бы остаться в каталонском клубе на постоянной основе.