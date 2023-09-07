Назван самый высокооплачиваемый футболист «Барселоны» - это не Левандовски

Стали известны зарплаты, которые получают футболисты каталонской «Барселоны». Рейтинг был представлен в эфире онлайн-кинотеатра Okko, ссылающегося на Capology.

Самым высокооплачиваемым игроком «сине-гранатовых» с большим отрывом является полузащитник Френки де Йонг. Его «чистый» оклад составляет 18 миллионов евро.

На втором месте расположился нападающий Роберт Левандовски, который за сезон зарабатывает десять миллионов. Топ-3 самых высокооплачиваемых футболистов «Барселоны» замыкает хавбек Илкай Гюндоган – девять миллионов.

В прошлом сезоне «сине-гранатовые» стали чемпионами Испании. В новом розыгрыше Ла Лиги каталонский клуб занимает третье место.