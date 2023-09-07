Рамос вернулся в «Севилью»: преданность или попытка исправиться

Серхио Рамос вернулся в родную «Севилью», но далеко не все болельщики клуба этому рады. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает, по каким сценариям обычно происходит возвращение воспитанников в родные клубы.

Возвращение воспитанника может проходить по разным сценариям

Когда воспитанник клуба возвращается домой после нескольких лет странствий, это зачастую вызывает какие-то тёплые эмоции. «Блудный сын» — это всё же библейский мотив, что прибавляет таким переходам шарма. Правда, это скорее применимо к каким-то небольшим клубам, куда воспитанник возвращается доигрывать или завершать карьеру. Однако далеко не всегда болельщики клуба этому рады.

Другой сценарий возврата в родные пенаты – это переход как раз в топ-клуб. Однако в этом случае работает иной принцип. Это скорее история, когда игрок в юности уходит куда-то за практикой, растёт и дорастает до уровня гранда, вырастившего его, и с радостью возвращается.

Возвращение в родной клуб как шаг наверх

Наверное, можно начать именно с последнего примера. В некотором смысле хрестоматийным было возвращение Херарда Пике в «Барселону». Защитник в юности уехал в «Манчестер Юнайтед», потом оказался в «Сарагосе», после чего каталонцы его выкупили обратно. В итоге Пике на долгие годы стал основным игроком и настоящим вожаком «Барселоны». По такому же пути пытался пройти Сеск Фабрегас. Однако хавбек, вернувшись на «Камп Ноу», лидером всё же стать не смог.

В последние годы «Реал» стал главным клубом, который любит отпускать своих воспитанников, а потом их возвращать. За последние годы мадридцы продавали, а потом выкупали обратно Альваро Морату, Даниэля Карвахаля, Марино Диаса. Этим летом по такой же схеме вернулся Фран Диас.

В России такие случаи тоже бывают, хотя не всегда они завершаются успешно. Можно вспомнить, как «Спартак» вернул Аяза Гулиева из «Ростова», а «Зенит» выкупал Александра Васютина после его выступления в Скандинавии. Наверное, самым успешным в последние годы игроком, прошедшим такой путь, можно считать Рифата Жемалетдинова. Воспитанник «Локомотива» съездил в «Рубин», а потом вернулся и стал основным в стане «железнодорожников», выиграв два Кубка страны.

Возвращение после неудачной попытки играть на более высоком уровне

Это обычная история для чемпионатов второго эшелона. Часто бывает, что игроки блистают в первенствах, потом пытаются попробовать свои силы на более высоком уровне, но у них не получается там закрепиться по тем или иным обстоятельствам. Можно вспомнить, как Владимир Бесчастных не попал в заявку испанского «Расинга» и вернулся в «Спартак», где стал лидером атак команды. Таким путем прошёл Ивица Олич, который из родной «Марсонии» уезжал в немецкую «Герту», не закрепился, вернулся, а потом уже оказался в загребском «Динамо», московском ЦСКА и, кстати, вернулся в Германию.

Триумфальное возвращение в клуб для завершения карьеры

Этот путь пытался недавно проделать Джанлуиджи Буффон. Воспитанник «Пармы» после долгих лет выступления в «Ювентусе» и сезона в «ПСЖ» вернулся в стан «молочников». Вратарь пытался вернуть «Парму» в Серию А, чему болельщики были рады. Правда, успеха из этого не получилось. «Парма» так и осталась в Серии В, а Буффон после двух сезонов завершил карьеру.

Зато это получилось у Хоакина. Воспитанник «Бетиса» после девяти лет в разных клубах вернулся в стан «огурцов». Болельщики были рады, а сам Хоакин отплатил им завоеванным Кубком Испании. Учитывая, что «Бетис» не радует трофеями, это действительно было важным достижением.

Возвращение в родной клуб для исправления ошибок

Однако далеко не всегда болельщики рады, когда воспитанник возвращается. Серхио Рамос как раз оказался в такой ситуации. Фанаты андалузцев не могут простить ему ухода в юности в «Реал» в последний день трансферного окна. Защитник подвергался оскорблениям, а сам Рамос всегда эмоционально праздновал голы в ворота родной команды. Однако теперь защитник вернулся и постарается исправиться. Известно, что Рамос ради «Севильи» отказался от выгодных предложений из США и Саудовской Аравии. Однако фанаты будет требовать теперь и на поле от него полезных действий.

В России можно вспомнить эпизод с Владимиром Быстровым. Он скандально уходил из «Зенита» в «Спартак» и всегда ярко проводил матчи против питерцев. Однако затем Быстров вернулся, хотя фанаты «сине-бело-голубых» просто ненавидели игрока. Хотя полузащитник на деле доказывал преданность «Зениту», забивал, отдавал и чуть ли не в одиночку порой добивался результата для команды, его так и не простили.

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Роман Андреев