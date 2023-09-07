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Чемпионат Испании. Ла Лига

Фернандо Алонсо объяснил, почему болеет за «Реал»

07 Сентября 2023 • 08:51 Комментировать

Звезда «Формулы-1» Фернандо Алонсо рассказал о том, почему болеет за мадридский «Реал».

«Почему я являюсь болельщиком «сливочных»? Потому что они побеждают. Но на самом деле я был болельщиком «Реала» с самого детства. За них болел мой отец, а затем и я стал поддерживать команду. Я влюбился в них с детства», - передает слова Фернандо газета Marca.

«Реал» успешно стартовал в новом розыгрыше чемпионата Испании, победив в четырех матчах подряд. Подопечные Карло Анчелотти с 12 набранными баллами лидируют в турнирной таблице Ла Лиги. В следующем поединке мадридский гранд на своем поле примет «Реал Сосьедад».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Фернандо Алонсо
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