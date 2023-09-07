Гризманн хочет стать рекордсменом «Атлетико»

Французский форвард Антуан Гризманн поведал о том, почему не покинул мадридский «Атлетико» в минувшее трансферное окно.

«Мне поступали звонки, велись переговоры, однако я был сконцентрирован на выступлениях за «Атлетико». Мне нужно забить еще 15 мячей, чтобы стать лучшим бомбардиром в истории клуба. Я решил остаться, пока не сделаю это. Хочу установить новый рекорд», - передает слова звездного нападающего Canal+.

Гризманн провел в составе мадридского коллектива 344 поединка и отметился 158 забитыми мячами. Рекордсменом «матрасников» является Луис Арагонес, в активе которого 173 гола.