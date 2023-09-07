Гризманн назвал свою ближайшую цель в футболе

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн заявил о намерении принять участие в Олимпийских играх, которые состоятся в следующем году.

«В сборной нет большой конкуренции за место в заявке на Олимпиаду. Я уже сказал, что это моя мечта и цель. Хочу выступить на этом турнире. Счастливчиков в возрасте старше 23 лет будет трое, остальным придется наблюдать за играми по телевизору», - передает слова Гризманна Lequipe.

Напомним, что Олимпийские игры пройдут в 2024 году в Париже.

В нынешнем сезоне Гризманн провел за «матрасников» три матча в Ла Лиге и забил один гол.