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Чемпионат Испании. Ла Лига

Ямал установит рекорд сборной Испании, если сыграет в ближайших матчах

07 Сентября 2023 • 03:54 Комментировать
Грузия
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Испания
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08.09 19:00

Футболист «Барселоны» Ламин Ямал может стать рекордсменом сборной Испании.

16-летний вингер был впервые вызван в испанскую национальную команду. Согласно сведениям Opta, Ямал станет самым молодым игроком, когда-либо представлявшим сборную Испании, если примет участие хотя бы в одной из двух предстоящих встреч отборочной стадии чемпионата Европы. 8 сентября «красная фурия» сыграет на выезде против Грузии, а спустя четыре дня примет в родных стенах сборную Кипра.

На сегодняшний день рекордсменом сборной Испании остаётся Гави, дебютировавший в 2021 году в матче с соперниками из Италии в возрасте 17 лет и 62 дней.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сборная Испании Гави Ламин Ямал
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