Ямал установит рекорд сборной Испании, если сыграет в ближайших матчах

Футболист «Барселоны» Ламин Ямал может стать рекордсменом сборной Испании.

16-летний вингер был впервые вызван в испанскую национальную команду. Согласно сведениям Opta, Ямал станет самым молодым игроком, когда-либо представлявшим сборную Испании, если примет участие хотя бы в одной из двух предстоящих встреч отборочной стадии чемпионата Европы. 8 сентября «красная фурия» сыграет на выезде против Грузии, а спустя четыре дня примет в родных стенах сборную Кипра.

На сегодняшний день рекордсменом сборной Испании остаётся Гави, дебютировавший в 2021 году в матче с соперниками из Италии в возрасте 17 лет и 62 дней.