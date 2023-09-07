Кепа: «Модрич должен играть как можно дольше»

Голкипер мадридского «Реала» Кепа Аррисабалага считает, что Луке Модричу рано задумываться о завершении карьеры.

Хорватский полузащитник, которому 9 сентября исполнится 38 лет, решил остаться в клубе после окончания прошлого сезона, продлив контракт. В нынешней кампании Модрич не является постоянным игроком стартового состав «сливочных», но, как уверяет Карло Анчелотти, по-прежнему играет важнейшую роль.

«Что можно сказать о Луке? Многое уже было сказано. У него выдающийся набор качеств, ему рано заканчивать с футболом. Думаю, он должен играть как можно дольше – настолько долго, насколько возможно. Он ключевой игрок «Реала», его все очень любят», – заявил на пресс-конференции испанский вратарь.