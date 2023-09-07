Тебас: «Очень жаль, что прощание Месси с испанским футболом получилось таким»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас вновь высказался о несостоявшемся возвращении Лионеля Месси в «Барселону».

Минувшим летом каталонский клуб пытался вернуть звёздного аргентинца в свои ряды, но потерпел неудачу – 36-летний игрок отправился в «Интер Майами».

«Месси не завершил карьеру в «Барселоне», потому что стороны не пришли к соглашению. Я хотел, чтобы он закончил с футболом здесь, в Испании, и так было бы лучше для всех – для него, для меня, для «Барселоны».

У Месси свой образ мышления, в последние годы он ищет новые впечатления. К сожалению, прощание Лео с испанским футболом получилось печальным», – приводит Barca Universal заявление Тебаса.