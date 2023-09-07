Стало известно, на каких условиях «Барселона» может вернуть Абде Эззалзули из «Бетиса» в будущем.

Каталонский клуб продал марокканца в последний день трансферного окна всего за 7,5 млн евро, при этом сможет рассчитывать на 50% прибыли от потенциальной перепродажи 21-летнего футболиста.

Как уже сообщалось, «Барселона» может вернуть Эззалзули за 20 млн евро, задействовав пункт первоочернёдного выкупа, однако в данной опции есть некоторые оговорки: согласно Mundo Deportivo, такая возможность будет только в 2024 году, а спустя год сумма вырастет до 25 млн евро. Если же «сине-гранатовые» не решатся вернуть игрока в течение ближайших двух лет, то пункт и вовсе утратит актуальность.