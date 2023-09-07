Иньиго Мартинес: «Барселона» способна выиграть Лигу чемпионов»

Центральный защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес высказался о целях команды на нынешний сезон.

32-летний футболист перебрался в ряды каталонцев в июле в качестве свободного агента. Ранее он на протяжении пяти с половиной лет выступал за «Атлетик» Бильбао.

«Такие возможности появляются нечасто. Я играю уже давно, мне требовались перемены. Учитывая мой возраст, принять предложение «Барселоны» было нетрудно.

Сейчас мы сконцентрированы на Ла Лиге, но уже очевидно, что мы должны стремиться к победе в Лиге чемпионов. В команде много молодых игроков, и мы знаем, насколько трудно выиграть Лигу чемпионов, но с нашим составом это реально. Мы сделаем всё возможное», – рассказал в интервью Sport Мартинес.