Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Иньиго Мартинес: «Барселона» способна выиграть Лигу чемпионов»

07 Сентября 2023 • 00:52 Комментировать
Барселона
...
Антверпен
19.09 22:00

Центральный защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес высказался о целях команды на нынешний сезон.

32-летний футболист перебрался в ряды каталонцев в июле в качестве свободного агента. Ранее он на протяжении пяти с половиной лет выступал за «Атлетик» Бильбао.

«Такие возможности появляются нечасто. Я играю уже давно, мне требовались перемены. Учитывая мой возраст, принять предложение «Барселоны» было нетрудно.

Сейчас мы сконцентрированы на Ла Лиге, но уже очевидно, что мы должны стремиться к победе в Лиге чемпионов. В команде много молодых игроков, и мы знаем, насколько трудно выиграть Лигу чемпионов, но с нашим составом это реально. Мы сделаем всё возможное», – рассказал в интервью Sport Мартинес.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Иньиго Мартинес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА АНТВЕРПЕН
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Сентября
02:23 · Испания. Ла Лига
«Барселона» сможет вернуть Эззалзули по первоочерёдной опции выкупа только до 2025 года слухи
02:06 · Испания. Ла Лига
Карраско: «Очень благодарен «Атлетико», покидаю клуб с тяжёлым сердцем»
01:52 · Англия. Премьер-лига
Кепа рассказал, готов ли остаться в «Реале» в роли дублёра Куртуа
00:52 · Испания. Ла Лига
Иньиго Мартинес: «Барселона» способна выиграть Лигу чемпионов»
00:25 · Испания. Ла Лига
Ромеу: «Ямал делает невероятные вещи»
06 Сентября
23:35 · Испания. Ла Лига
Модрич прокомментировал возвращение Рамоса в «Севилью»
23:28 · Испания. Ла Лига
Рамос: «Верю, что «Севилья» способна выиграть трофей, даже Лигу чемпионов или Ла Лигу»
23:07 · Испания. Ла Лига
Хави рассказал, как решил использовать Араухо на правом фланге
22:27 · Испания. Ла Лига
Стало известно, почему «ПСЖ» отказался от подписания Гризманна слухи
22:25 · Испания. Ла Лига
Эден Азар: Настало время наслаждаться жизнью вместе с семьей и друзьями 2
22:09 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» предлагал «Атлетико» обмен Нуньеса на Фелиша слухи
22:01 · Испания. Ла Лига
Рамос рассказал, какого приёма ждёт от болельщиков «Реала» на «Сантьяго Бернабеу»
21:40 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок «Барселоны» Монтойя: «Канселу напоминает мне Дани Алвеса»
21:22 · Германия. Бундеслига
Тер Штеген: «Не знаю, когда вернётся Нойер, но сделаю всё, чтобы остаться основным в сборной»
20:59 · Англия. Премьер-лига
Мбаппе открыт к переходу в топ-клуб АПЛ в 2024 году слухи
Все новости
Рекомендуем