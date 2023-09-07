Ромеу: «Ямал делает невероятные вещи»

Полузащитник «Барселоны» Ориоль Ромеу восхитился игрой 16-летнего Ламина Ямала.

Юный вингер получил возможность проявить себя в основе «сине-гранатовых» на старте текущего сезона, сумев произвести впечатление на болельщиков и одноклубников. В четырёх матчах Ла Лиги испанец отметился двумя ассистами.

«Ламин удивил нас всех, – рассказывает Ромеу, пополнивший ряды «Барселоны» прошедшим летом. – Он делает невероятные для своего возраста вещи. Надеюсь, мы сможем помочь ему, чтобы он продолжал в том же духе. У него отличное будущее», – приводят испанские СМИ слова 31-летнего хавбека.