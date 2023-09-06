Модрич прокомментировал возвращение Рамоса в «Севилью»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич высказался о возвращении в Испанию своего экс-одноклубника Серхио Рамоса.

Испанский защитник всё лето находился в статусе свободного агента после истечения контракта с «Пари Сен-Жермен», а в начале сентября подписал контракт с «Севильей», за которую выступал на старте карьеры.

«Привет, брат, я просто хочу поздравить тебя с возвращением домой, ведь я знаю, как сильно ты хотел снова оказаться в «Севилье». До скорой встречи, обнимаю, брат», – приводит Madrid Xtra обращение Луки Модрича к Серхио Рамосу, заключившему с андалусийским клубом контракт до конца текущего сезона.