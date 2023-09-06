Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Модрич прокомментировал возвращение Рамоса в «Севилью»

06 Сентября 2023 • 23:35 Комментировать
Севилья
...
Лас-Пальмас
17.09 19:30

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич высказался о возвращении в Испанию своего экс-одноклубника Серхио Рамоса.

Испанский защитник всё лето находился в статусе свободного агента после истечения контракта с «Пари Сен-Жермен», а в начале сентября подписал контракт с «Севильей», за которую выступал на старте карьеры.

«Привет, брат, я просто хочу поздравить тебя с возвращением домой, ведь я знаю, как сильно ты хотел снова оказаться в «Севилье». До скорой встречи, обнимаю, брат», – приводит Madrid Xtra обращение Луки Модрича к Серхио Рамосу, заключившему с андалусийским клубом контракт до конца текущего сезона.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Севилья Серхио Рамос Лука Модрич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
СЕВИЛЬЯ ЛАС-ПАЛЬМАС
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 07 Сентября
00:25 · Испания. Ла Лига
Ромеу: «Ямал делает невероятные вещи»
06 Сентября
23:35 · Испания. Ла Лига
Модрич прокомментировал возвращение Рамоса в «Севилью»
23:28 · Испания. Ла Лига
Рамос: «Верю, что «Севилья» способна выиграть трофей, даже Лигу чемпионов или Ла Лигу»
23:07 · Испания. Ла Лига
Хави рассказал, как решил использовать Араухо на правом фланге
22:27 · Испания. Ла Лига
Стало известно, почему «ПСЖ» отказался от подписания Гризманна слухи
22:25 · Испания. Ла Лига
Эден Азар: Настало время наслаждаться жизнью вместе с семьей и друзьями 2
22:09 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» предлагал «Атлетико» обмен Нуньеса на Фелиша слухи
22:01 · Испания. Ла Лига
Рамос рассказал, какого приёма ждёт от болельщиков «Реала» на «Сантьяго Бернабеу»
21:40 · Испания. Ла Лига
Экс-игрок «Барселоны» Монтойя: «Канселу напоминает мне Дани Алвеса»
21:22 · Германия. Бундеслига
Тер Штеген: «Не знаю, когда вернётся Нойер, но сделаю всё, чтобы остаться основным в сборной»
20:59 · Англия. Премьер-лига
Мбаппе открыт к переходу в топ-клуб АПЛ в 2024 году слухи
19:48 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» заработает 50 процентов от сделки «Астон Виллы» по Коутиньо слухи
19:18 · Испания. Ла Лига
Гризманн не покинет «Атлетико»
17:25 · Англия. Премьер-лига
Гюндоган: «Я с детства мечтал оказаться в «Барселоне» 1
15:28 · Испания. Ла Лига
Хоселу: «Кроос заслуживает 5 «Золотых мячей»
Все новости
Рекомендуем