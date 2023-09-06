Рамос: «Верю, что «Севилья» способна выиграть трофей, даже Лигу чемпионов или Ла Лигу»

Испанский защитник Серхио Рамос высказался о своём возвращении в «Севилью».

Игрок отметил, что у него была возможность остаться в «ПСЖ», но у него возникло ощущение, что его цикл в парижской команде завершён.

«Надеюсь, что у меня, как у Ивана Ракитича и Хесуса Наваса, получится вернуться домой и поднять над головой трофей. Я верю в то, что мы способны выиграть трофей, даже Ла Лигу или Лигу чемпионов», - приводит слова Рамоса Estadio Deportivo.

Напомним, что 37-летний футболист подписал контаркт с «Севильей» до конца нынешнего сезона.