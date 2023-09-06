Хави рассказал, как решил использовать Араухо на правом фланге

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался об идее задействовать центрального защитника Рональда Араухо на новой позиции.

В прошлом сезоне уругвайский футболист периодически появлялся на правом фланге обороны – особенно часто это происходило в матчах против мадридского «Реала». Эксперимент неоднократно был признан успешным.

«Эта идея пришла идея нашему техническому персоналу, особенно её поддерживал мой брат Оскар. Он предложил попробовать Араухо на позиции правого защитника, поскольку тот очень хорошо обороняется один в один. Я решил, что это имеет смысл», – передаёт Barca Universal слова Хави.