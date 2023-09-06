Эден Азар: Настало время наслаждаться жизнью вместе с семьей и друзьями

Бельгийский полузащитник Эден Азар высказался о своих жизненных приоритетах в настоящее время.

Экс-игрок мадридского «Реала» заявил, что настало время, когда нужно наслаждаться жизнью вместе с семьей и друзьями.

«Я навсегда останусь болельщиком бельгийских «красных дьяволов» и любителем прекрасного футбола, когда будет возможность буду продолжать им наслаждаться. Для меня было большой честью носить капитанскую повязку», - заявил Азар в документальном сериале Believe, который посвящён национальной сборной Бельгии.

На данный момент 32-летний находится без работы. Ранее в СМИ появилась информация о том, что Азар может завершить профессиональную карьеру.