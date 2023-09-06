Рамос рассказал, какого приёма ждёт от болельщиков «Реала» на «Сантьяго Бернабеу»

Центральный защитник «Севильи» Серхио Рамос ждёт возможности вновь сыграть на «Сантьяго Бернабеу».

На днях 37-летний футболист вернулся в «Севилью», в которой начинал свою карьеру. У испанского ветерана были предложения из Саудовской Аравии и Турции, однако переговоры так и не увенчались успехом.

«Все знают, что моё сердце принадлежит двум клубам – «Севилье» и мадридскому «Реалу». Надеюсь, когда я вновь окажусь на «Бернабеу», болельщики «Реала» встретят меня с той же любовью, которую я испытываю к ним», – приводит Madrid Xtra слова Рамоса.

Домашний для «Реала» матч Ла Лиги против «Севильи» состоится в конце февраля следующего года.