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Чемпионат Испании. Ла Лига

Экс-игрок «Барселоны» Монтойя: «Канселу напоминает мне Дани Алвеса»

06 Сентября 2023 • 21:40 Комментировать
Барселона
...
Бетис
16.09 22:00

Бывший футболист «Барселоны» Мартин Монтойя высказался об игре Жоау Канселу.

Каталонский клуб арендовал португальского правого защитника у «Манчестер Сити» до конца текущего сезона.

«В мире очень мало крайних защитников, способных контролировать мяч так же умело, как это делает Канселу, – считает Монтойя, которого цитирует Barca Universal. – Жоау во многом напоминает мне Дани Алвеса, однако он превосходит его в силе, а также очень быстр и хорош в индивидуальных единоборствах», – заявил воспитанник «Барселоны», ныне выступающий за греческий «Арис».

Жоау Канселу успел дебютировать за «сине-гранатовых» в недавнем матче Ла Лиги против «Осасуны».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Дани Алвес Мартин Монтойя Жоау Канселу
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