Экс-игрок «Барселоны» Монтойя: «Канселу напоминает мне Дани Алвеса»

Бывший футболист «Барселоны» Мартин Монтойя высказался об игре Жоау Канселу.

Каталонский клуб арендовал португальского правого защитника у «Манчестер Сити» до конца текущего сезона.

«В мире очень мало крайних защитников, способных контролировать мяч так же умело, как это делает Канселу, – считает Монтойя, которого цитирует Barca Universal. – Жоау во многом напоминает мне Дани Алвеса, однако он превосходит его в силе, а также очень быстр и хорош в индивидуальных единоборствах», – заявил воспитанник «Барселоны», ныне выступающий за греческий «Арис».

Жоау Канселу успел дебютировать за «сине-гранатовых» в недавнем матче Ла Лиги против «Осасуны».