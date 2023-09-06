Хоселу: «Кроос заслуживает 5 «Золотых мячей»

Нападающий мадридского «Реала» Хоселу поделился впечатлениями от игры с полузащитником Тони Кроосом. Напомним, у немецкого хавбека в конце сезона заканчивается контракт с «королевским клубом». Есть вероятность, что Тони по истечении срока соглашения завершит карьеру.

«Кроос заслуживает 5 «Золотых мячей. Он невероятный игрок, который способен изменить ход матча. Он один из лучших игроков, которых я когда-либо видел. Тони никогда не теряет мяч и играет в исключительном темпе. С ним играть очень приятно», – цитирует Хоселу Football Tweet.

Хоселу перешёл в «Реал» минувшим летом. На его счету гол и результативная передача в первых 4 турах чемпионата Испании.