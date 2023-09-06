Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Араухо должен вернуться к первому туру группового этапа Лиги чемпионов

06 Сентября 2023 • 15:04 Комментировать
Барселона
...
Бетис
16.09 22:00

Стали известны сроки восстановления центрального защитника каталонской «Барселоны» Рональда Араухо, который недавно получил травму. По информации от журналиста Адрии Альбетс, уругвайцу потребуется на восстановление ещё около 15 дней.

По сведениям источника, ожидается, что Араухо вернётся на поле к первому туру группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Барселона» сыграет против бельгийского «Антверпена». Матч состоится на «Камп Ноу» 19 сентября.

Напомним, Араухо из-за своей травмы не отправился в расположение сборной Уругвая. В прошлом сезоне Рональд не смог помочь своей национальной команде на чемпионате мира в Катаре.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Рональд Араухо
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
БАРСЕЛОНА БЕТИС
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Сентября
15:28 · Испания. Ла Лига
Хоселу: «Кроос заслуживает 5 «Золотых мячей»
15:04 · Испания. Ла Лига
Араухо должен вернуться к первому туру группового этапа Лиги чемпионов
14:40 · Испания. Ла Лига
​Фанаты «Хетафе» тепло встретили Гринвуда
14:35 · Испания. Ла Лига
​В «Реал Сосьедаде» рассказали о состоянии Захаряна
13:50 · Испания. Ла Лига
​Трансфер Захаряна – в топ-5 самых дорогих игроков лета в Ла Лиге
12:43 · Англия. Премьер-лига
Кепа: «Почеттино хотел, чтобы я остался в «Челси»
12:38 · Испания. Ла Лига
36-летний Стуани может сменить Испанию на Саудовскую Аравию
12:24 · Испания. Ла Лига
Лопетеги может возглавить испанский клуб
12:07 · Испания. Ла Лига
Бальде – о трансфере Дембеле в «ПСЖ»: «Одни уходят, другие приходят»
11:37 · Испания. Ла Лига
Тчуамени прокомментировал назначение Анри в молодежную сборную Франции
11:26 · Германия. Бундеслига
Кепа: «Тухель звонил мне, я был близок к переходу в «Баварию»
11:20 · Испания. Ла Лига
Кркич возвращается в «Барселону»
11:11 · Испания. Ла Лига
Кепа: «Многие думали, что Мбаппе действительно окажется в «Реале»
11:06 · Англия. Премьер-лига
Кепа: «Когда играл против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу», всегда хотел зайти в домашнюю раздевалку»
10:48 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хотела бы перехватить у «Челси» талантливого бразильца
Все новости
Рекомендуем