Араухо должен вернуться к первому туру группового этапа Лиги чемпионов

Стали известны сроки восстановления центрального защитника каталонской «Барселоны» Рональда Араухо, который недавно получил травму. По информации от журналиста Адрии Альбетс, уругвайцу потребуется на восстановление ещё около 15 дней.

По сведениям источника, ожидается, что Араухо вернётся на поле к первому туру группового этапа Лиги чемпионов, в котором «Барселона» сыграет против бельгийского «Антверпена». Матч состоится на «Камп Ноу» 19 сентября.

Напомним, Араухо из-за своей травмы не отправился в расположение сборной Уругвая. В прошлом сезоне Рональд не смог помочь своей национальной команде на чемпионате мира в Катаре.