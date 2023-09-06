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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Фанаты «Хетафе» тепло встретили Гринвуда

06 Сентября 2023 • 14:40 Комментировать

«Хетафе» под занавес трансферного лета арендовал у «Манчестер Юнайтед» нападающего Мэйсона Гринвуда. Накануне испанский клуб представил 21-летнего англичанина на стадионе. Стоит сказать, что фанаты «Хетафе» тепло встретили Гринвуда.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» не стал восстанавливать Гринвуда в первой команде, хотя в начале года с футболиста сняли обвинения в изнасиловании и нападении. Теперь форвард постарается проявить себя в Испании. За «Хетафе» Гринвуд будет выступать под номером 12.

«Хетафе» на текущий момент занимает 14-е место в турнирной таблице испанской Ла Лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Хетафе Мэйсон Гринвуд
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