«Хетафе» под занавес трансферного лета арендовал у «Манчестер Юнайтед» нападающего Мэйсона Гринвуда. Накануне испанский клуб представил 21-летнего англичанина на стадионе. Стоит сказать, что фанаты «Хетафе» тепло встретили Гринвуда.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» не стал восстанавливать Гринвуда в первой команде, хотя в начале года с футболиста сняли обвинения в изнасиловании и нападении. Теперь форвард постарается проявить себя в Испании. За «Хетафе» Гринвуд будет выступать под номером 12.

«Хетафе» на текущий момент занимает 14-е место в турнирной таблице испанской Ла Лиги.