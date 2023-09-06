​В «Реал Сосьедаде» рассказали о состоянии Захаряна

Во вторник полузащитник Арсен Захарян не тренировался с «Реал Сосьедадом» по причине болезни. В клубе сообщали, что 20-летний россиянин вернётся к работе в ближайшие дни. Теперь в пресс-службе «Реал Сосьедада» снова ответили на вопрос о состоянии Захаряна.

«Арсен до сих пор болеет», - ответ пресс-службы клуба из Сан-Себастьяна приводит ТАСС.

Арсен Захарян успел сыграть в двух матчах за «Реал Сосьедад» в чемпионате Испании. Результативными действиями воспитанник московского «Динамо» не отмечался.

Ближайший матч «Реал Сосьедад» проведёт в воскресенье, 17 сентября, - против мадридского «Реала» на выезде.