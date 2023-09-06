​Трансфер Захаряна – в топ-5 самых дорогих игроков лета в Ла Лиге

В летнее трансферное окно полузащитник Арсен Захарян перебрался из «Динамо» в «Реал Сосьедад». Согласно данным портала Transfermarkt, за 20-летнего россиянина испанский клуб заплатил 13 миллионов евро.

Если посмотреть на список самых дорогих трансферов испанской Ла Лиги в летнее трансферное окно, то Захарян располагается на пятой позиции. Выше идут Сесар Монтес (в «Альмерию» за 14 млн евро), Арда Гюлер (в «Реал» за 20 млн евро), Антуан Гризманн (в «Атлетико» за 20 млн евро) и Джуд Беллингем (в «Реал за 103 млн евро).

Арсен Захарян поучаствовал в двух матчах испанской Ла Лиги. Результативными действиями хавбек не отмечался.

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