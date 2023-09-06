Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Трансфер Захаряна – в топ-5 самых дорогих игроков лета в Ла Лиге

06 Сентября 2023 • 13:50 Комментировать

В летнее трансферное окно полузащитник Арсен Захарян перебрался из «Динамо» в «Реал Сосьедад». Согласно данным портала Transfermarkt, за 20-летнего россиянина испанский клуб заплатил 13 миллионов евро.

Если посмотреть на список самых дорогих трансферов испанской Ла Лиги в летнее трансферное окно, то Захарян располагается на пятой позиции. Выше идут Сесар Монтес (в «Альмерию» за 14 млн евро), Арда Гюлер (в «Реал» за 20 млн евро), Антуан Гризманн (в «Атлетико» за 20 млн евро) и Джуд Беллингем (в «Реал за 103 млн евро).

Арсен Захарян поучаствовал в двух матчах испанской Ла Лиги. Результативными действиями хавбек не отмечался.

Захарян пропустил тренировку «Реал Сосьедада» - названа причина

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Реал Сосьедад Арсен Захарян Джуд Беллингем
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Сентября
15:28 · Испания. Ла Лига
Хоселу: «Кроос заслуживает 5 «Золотых мячей»
15:04 · Испания. Ла Лига
Араухо должен вернуться к первому туру группового этапа Лиги чемпионов
14:40 · Испания. Ла Лига
​Фанаты «Хетафе» тепло встретили Гринвуда
14:35 · Испания. Ла Лига
​В «Реал Сосьедаде» рассказали о состоянии Захаряна
13:50 · Испания. Ла Лига
​Трансфер Захаряна – в топ-5 самых дорогих игроков лета в Ла Лиге
12:43 · Англия. Премьер-лига
Кепа: «Почеттино хотел, чтобы я остался в «Челси»
12:38 · Испания. Ла Лига
36-летний Стуани может сменить Испанию на Саудовскую Аравию
12:24 · Испания. Ла Лига
Лопетеги может возглавить испанский клуб
12:07 · Испания. Ла Лига
Бальде – о трансфере Дембеле в «ПСЖ»: «Одни уходят, другие приходят»
11:37 · Испания. Ла Лига
Тчуамени прокомментировал назначение Анри в молодежную сборную Франции
11:26 · Германия. Бундеслига
Кепа: «Тухель звонил мне, я был близок к переходу в «Баварию»
11:20 · Испания. Ла Лига
Кркич возвращается в «Барселону»
11:11 · Испания. Ла Лига
Кепа: «Многие думали, что Мбаппе действительно окажется в «Реале»
11:06 · Англия. Премьер-лига
Кепа: «Когда играл против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу», всегда хотел зайти в домашнюю раздевалку»
10:48 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хотела бы перехватить у «Челси» талантливого бразильца
Все новости
Рекомендуем