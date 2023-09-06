36-летний Стуани может сменить Испанию на Саудовскую Аравию

Уругвайский форвард Кристиан Стуани может покинуть «Жирону» и переехать в чемпионат Саудовской Аравии. По сообщениям журналистов Todofichajes, у 36-летнего нападающего есть варианты трудоустройства на Ближнем Востоке.

Стуани выступает за «Жирону» с 2017 года. Трудовое соглашение между опытным бомбардиром и клубом рассчитано до окончания сезона-2025/2026. Transfermarkt оценивает его стоимость в два миллиона евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Кристиан сыграл четыре поединка. Нападающий записал на свой счет два забитых мяча. По итогам четырех туров «Жирона» занимает второе место в таблице.