Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Лопетеги может возглавить испанский клуб

06 Сентября 2023 • 12:24 Комментировать

Известный испанский специалист Хулен Лопетеги, недавно покинувший английский «Вулверхэмптон», имеет вариант трудоустройства в Ла Лиге, об этом рапортует Todofichajes.

По сведениям источника, в услугах наставника заинтересован «Вильярреал», который накануне отправил в отставку Кике Сетьена. Между сторонами запланированы переговоры.

В чемпионате Испании Лопетеги известен по работе в мадридском «Реале», «Севилье» и «Райо Вальекано». Кроме того, он руководил национальной сборной страны.

«Вильярреал» неудачно начал новый розыгрыш Ла Лиги, занимая лишь 15-е место после четырех туров.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Вильярреал Хулен Лопетеги
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Сентября
13:50 · Испания. Ла Лига
​Трансфер Захаряна – в топ-5 самых дорогих игроков лета в Ла Лиге
12:43 · Англия. Премьер-лига
Кепа: «Почеттино хотел, чтобы я остался в «Челси»
12:38 · Испания. Ла Лига
36-летний Стуани может сменить Испанию на Саудовскую Аравию
12:24 · Испания. Ла Лига
Лопетеги может возглавить испанский клуб
12:07 · Испания. Ла Лига
Бальде – о трансфере Дембеле в «ПСЖ»: «Одни уходят, другие приходят»
11:37 · Испания. Ла Лига
Тчуамени прокомментировал назначение Анри в молодежную сборную Франции
11:26 · Германия. Бундеслига
Кепа: «Тухель звонил мне, я был близок к переходу в «Баварию»
11:20 · Испания. Ла Лига
Кркич возвращается в «Барселону»
11:11 · Испания. Ла Лига
Кепа: «Многие думали, что Мбаппе действительно окажется в «Реале»
11:06 · Англия. Премьер-лига
Кепа: «Когда играл против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу», всегда хотел зайти в домашнюю раздевалку»
10:48 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» хотела бы перехватить у «Челси» талантливого бразильца
10:41 · Испания. Ла Лига
Карвахаль: «Когда «ПСЖ» отстранил Мбаппе, мы думали, что трансфер близок»
10:25 · Испания. Ла Лига
Кепа: «Я перешёл в «Реал» всего после двух телефонных звонков»
10:11 · Испания. Ла Лига
Тчуамени оценил шансы Мбаппе перейти в «Реал»
09:51 · Испания. Ла Лига
Хоселу: «У Беллингема есть данные для того, чтобы взять «Золотой мяч»
Все новости
Рекомендуем