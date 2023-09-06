Лопетеги может возглавить испанский клуб

Известный испанский специалист Хулен Лопетеги, недавно покинувший английский «Вулверхэмптон», имеет вариант трудоустройства в Ла Лиге, об этом рапортует Todofichajes.

По сведениям источника, в услугах наставника заинтересован «Вильярреал», который накануне отправил в отставку Кике Сетьена. Между сторонами запланированы переговоры.

В чемпионате Испании Лопетеги известен по работе в мадридском «Реале», «Севилье» и «Райо Вальекано». Кроме того, он руководил национальной сборной страны.

«Вильярреал» неудачно начал новый розыгрыш Ла Лиги, занимая лишь 15-е место после четырех туров.