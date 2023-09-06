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Бальде – о трансфере Дембеле в «ПСЖ»: «Одни уходят, другие приходят»

06 Сентября 2023 • 12:07 Комментировать
ПСЖ
...
Ницца
15.09 22:00

Левый защитник каталонской «Барселоны» Алехандро Бальде высказался насчёт ухода нападающего Усмана Дембеле в «ПСЖ». Напомним, француз обошёлся новой команде в 50 миллионов евро, которые были прописаны в контракте с «Барселоной» в качестве отступных.

«Усман был очень важным футболистом для «Барселоны», которые делал большой вклад в атакующую игру команды. Так или иначе, одни уходят, а другие приходят», – сказал Бальде в беседе с журналистом Жорди Хилем.

Напомним, Дембеле стал самым высокооплачиваемым футболистом «ПСЖ» после Килиана Мбаппе, получив зарплату свыше 30 миллионов евро в год. Ранее Усман утверждал, что согласился на переход не ради денег.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона ПСЖ Усман Дембеле Алехандро Бальде трансферы футбола - лето 2023
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