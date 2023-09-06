Бальде – о трансфере Дембеле в «ПСЖ»: «Одни уходят, другие приходят»

Левый защитник каталонской «Барселоны» Алехандро Бальде высказался насчёт ухода нападающего Усмана Дембеле в «ПСЖ». Напомним, француз обошёлся новой команде в 50 миллионов евро, которые были прописаны в контракте с «Барселоной» в качестве отступных.

«Усман был очень важным футболистом для «Барселоны», которые делал большой вклад в атакующую игру команды. Так или иначе, одни уходят, а другие приходят», – сказал Бальде в беседе с журналистом Жорди Хилем.

Напомним, Дембеле стал самым высокооплачиваемым футболистом «ПСЖ» после Килиана Мбаппе, получив зарплату свыше 30 миллионов евро в год. Ранее Усман утверждал, что согласился на переход не ради денег.