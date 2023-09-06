Тчуамени прокомментировал назначение Анри в молодежную сборную Франции

Полузащитник национальной команды Франции и мадридского «Реала» Орельен Тчуамени прокомментировал назначение легенды футбола Тьерри Анри на пост главного тренера молодежной сборной страны.

«Когда я вспоминаю об Анри, то сразу думаю о том, что это легенда. Тьерри отражает весь французский футбол. Круто, что он у нас есть. Это позитивно влияет на имидж футбола», - передает слова Орельена RMC Sport.

Напомним, что Анри занял пост главного тренера молодежной сборной Франции минувшим летом. Трудовое соглашение 46-летнего специалиста рассчитано до конца июня 2025 года.