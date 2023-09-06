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Чемпионат Испании. Ла Лига

Кркич возвращается в «Барселону»

06 Сентября 2023 • 11:20 Комментировать

Экс-нападающий каталонской «Барселоны» Боян Кркич получит работу в структуре «сине-гранатовых». Об этом рапортуют журналисты Mundo Deportivo. Он войдет в команду спортивного директора клуба Деку.

Боян будет следить за молодежью «Барселоны», которая на правах аренды выступает за другие клубы. Кроме того, в его обязанности будет входить перевод воспитанников академии в первую команду.

Кркич является воспитанником футбольной школы «Барселоны». За свою игровую карьеру он сменил много клубов в Европе. На закате карьеры нападающий поиграл в МЛС и чемпионате Японии. На его счету один поединок в составе сборной Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Боян Кркич
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