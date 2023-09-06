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Кепа: «Многие думали, что Мбаппе действительно окажется в «Реале»

06 Сентября 2023 • 11:11 Комментировать
ПСЖ
...
Ницца
15.09 22:00

Голкипер мадридского «Реала» Кепа Аррисабалага высказался насчёт того, почему переход нападающего Килиана Мбаппе на «Сантьяго Бернабеу» вновь не состоялся. Напомним, «ПСЖ» хотел продать француза, но никто не желал платить около 200 миллионов евро за трансфер игрока, чей контракт заканчивается летом 2024 года.

«В начале трансферного окна ходило много слухов. Многие думали, что трансфер всё же состоится, но когда я прибыл в «Реал», всё было иначе. Последние две недели трансферного окна прошли довольно спокойно», – цитирует Кепу Marca.

Есть вероятность, что Мбаппе присоединится к «Реалу» следующим летом на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Килиан Мбаппе Кепа Аррисабалага
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