Карвахаль: «Когда «ПСЖ» отстранил Мбаппе, мы думали, что трансфер близок»

Защитник мадридского «Реала» Даниэль Карвахаль минувшим летом верил, что его команда подпишет нападающего Килиана Мбаппе из французского «ПСЖ». Напомним, у форварда остаётся ещё год по контракту с парижанами, по истечении которого игрок может присоединиться к «Реалу» на правах свободного агента.

«Я думал, что переход состоится. Когда «ПСЖ» его отстранил от предсезонного тура в Японии, мы думали, что трансфер близок. Мы спрашивали французов из «Реала», рассказывал ли им что-нибудь Мбаппе. Они ответили, что нет», – цитирует Карвахаля Relevo.

«ПСЖ» требовал за Мбаппе сумму компенсации в районе 200 миллионов евро. «Реал» не хотел платить такие деньги, держа в уме тот факт, что через год Килиан может быть доступен на рынке бесплатно.